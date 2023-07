Correus obrirà dissabte prop de 100 oficines a Catalunya per agilitzar el vot per correu

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Correus ha anunciat que dissabte obrirà prop de 100 oficines a Catalunya de 9 a 14 hores per agilitzar el procés de vot per correu, ha explicat en un comunicat aquest dijous.

L'empresa ha aconsellat als ciutadans que han demanat aquesta opció que no esperin "fins a última hora" per exercir el vot per evitar esperes en vista de l'alta afluència prevista.

La companyia ha assegurat que "contractarà tots els efectius que calgui per garantir el vot per correu" i que, si cal, se superaran els 12.000 treballadors proposats pels sindicats.