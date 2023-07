Correus obre a Palafrugell (Girona) i a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) en festiu local

GIRONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Correus preveu obrir aquest dijous les oficines de Palafrugell (Girona) i de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) en festiu local per facilitar el vot per correu, segons un comunicat d'aquest dimecres.

Les oficines preveuen obrir en l'horari habitual de 8:30 a 14:30 hores davant la fi del termini per votar per correu aquest dijous 20 de juliol.

L'entitat ha proporcionat tota la documentació electoral a les persones que van sol·licitar el vot per correu entregant-ne en mà 2.342.430 i fa una crida perquè la ciutadania "acudeixi com més aviat millor" a la seva oficina per recollir la documentació electoral a la seva disposició.