Correus admet 97.452 vots per correu per a les eleccions catalanes

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Correus ha admès 97.452 vots per correu per a les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebren aquest diumenge, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

Aquest nombre de vots per correu suposa un 63,8% menys que en les anteriors eleccions catalanes celebrades durant la pandèmia, el febrer del 2021, i un 36,6% més que en les eleccions del desembre del 2017.

L'empresa ha recordat que ha posat "tots els recursos organitzatius, tecnològics, logístics i humans necessaris" per garantir el compliment de les obligacions de servei públic que li són encomanades en els processos electorals.

Per diumenge, l'empresa ha de repartir els vots cursats per correu, per la qual cosa establirà un dispositiu logístic especial amb més de 2.800 professionals.

El personal de la companyia haurà d'entregar els vots que té en custòdia, aquells que arribin durant el mateix dia i rebre una còpia dels resultats de l'escrutini de totes les meses electorals.