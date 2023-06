Correos Frío comença a operar a Tarragona rutes regulars d'entrega de menjar a domicili

TARRAGONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

Correos Frío ha començat a operar rutes regulars d'entrega de menjar a domicili a Tarragona, informa l'empresa logística aquest dimecres en un comunicat.

La companyia, que pot arribar a tot Tarragona, treballa tant per a particulars que demanen transports ocasionals com per a empreses: els sectors que més sol·liciten transport a temperatura controlada són alimentació, farmàcia i salut.

L'empresa ha adaptat la flota per a aquesta nova activitat, emmarcada en el seu procés de diversificació: a Tarragona té un vehicle frigorífic i treballa amb caixes isotermes sensoritzades.