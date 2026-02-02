Corredor (Redeia) considera clau l'energia renovable d'Espanya i Portugal

Defensa que l'energia és un pilar de l'equilibri del poder mundial
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha descrit l'energia renovable que es genera a Espanya i Portugal com "un requisit sine qua non de la Unió Europea per poder complir els objectius d'eficiència energètica, canvi climàtic i descarbonització, però també de competitivitat industrial i electrificació de totes les economies".
Ho ha dit durant la presentació del XIV Simposi Empresarial de Funseam, 'Europa davant la crisi climàtica, econòmica i geopolítica', aquest dilluns a la seu de Foment, en què ha explicat que l'energia "és un pilar essencial de l'arquitectura i de l'equilibri del poder mundial".
En aquest sentit, la directiva de la companyia ha afirmat que la regió del sud-oest europeu i el seu "potencial renovable", especialment a Espanya, compten amb un avantatge estratègic que beneficia no només el país, sinó tot el grup comunitari.
"Aquest avantatge competitiu es basa fonamentalment en que a partir de l'any 2000 Espanya va prendre una decisió estratègica, que va ser fer el desplegament de les energies renovables", ha explicat Corredor, una expansió que es va acompanyar de sistemes que permeten saber quina és la generació de l'energia en temps real i assegurar així l'eficiència dels plans de negoci de les energia renovables.
57% D'ENERGIA RENOVABLE
Segons dades compartides per Corredor, a Espanya el 2025 es va tancar amb gairebé un 57% d'energia renovable en el mix energètic del país, en què les renovables suposen un 68% de la potència instal·lada: "Ens ha convertit evidentment en un gran referent".
Malgrat aquest avantatge, Corredor també ha defensat la necessitat de treballar en les interconnexions elèctriques de la península Ibèrica amb la resta del continent, especialment amb França, a través de la presa de decisions de manera comunitària i que permetran connectar la península amb la resta de la UE.
"Es tracta que a través de la Unió Europea (...) aconseguim impulsar els projectes de planificació elèctrica" a Espanya, Portugal i França, ha explicat la directiva, i aconseguir així una autonomia energètica europea que és, en les seves paraules, una qüestió de supervivència.