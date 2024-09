Corporate Excellence planteja 30 solucions per gestionar la reputació corporativa en el seu congrés

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La fundació empresarial Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership ha plantejat 30 solucions per gestionar la reputació corporativa en la sisena edició del Congreso de Innovación y Métricas de Intangibles (CIM 2024), al centre 'all in one' de CaixaBank a Madrid.

L'esdeveniment ha reunit més de 200 professionals, els quals han conegut eines i models per mesurar intangibles com la reputació, la marca, la sostenibilitat, el propòsit o els afers públics, informa la trobada en un comunicat d'aquest dijous.

La presidenta de Corporate Excellence i directora de Comunicació de CaixaBank, María Luisa Martínez, ha destacat la utilitat de les dades sobre els actius intangibles, i ha cridat a "continuar desenvolupant 'insights'" per articular la presa de decisions.

En aquesta línia, el CEO de la fundació, Ángel Alloza, ha convingut en la necessitat d'indicadors per gestionar la reputació, i ha assegurat que els intangibles "estan adquirint una dimensió estratègica i determinant".

Així mateix, Martínez ha advertit que la "revolució tecnològica", que a parer seu configura un context de canvi de paradigma, obliga a la formació permanent i a la recerca de talent.

El CIM 2024 ha recollit els casos del mesurament i gestió d'intangibles de CaixaBank, Coca-Cola, L'Oréal, Iberia, Iberdrola, Telefónica, Santander Group, ISS España i CMI Multi.