Corpinnat qualifica de "molt positiva" la verema 2026 per la sanitat i la qualitat del raïm

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Corpinnat ha qualificat de "molt positiva" la verema d'aquest any per la sanitat i qualitat del raïm, fet que permet ser optimista amb la qualitat de l'anyada, informa en un comunicat aquest dimecres.
Els 24 cellers que formen part de Corpinnat han recollit 10.000 tones de raïm, un 26% més que l'any anterior, quan 19 cellers van sumar 7,9 tones.
El vicepresident de l'entitat, Roc Gramona, ha explicat que més del 92% del raïm vendimiat és de varietats locals i que l'objectiu és assolir el 100% en un termini de vuit anys.
Per la seva banda, el president de Corpinnat, Pere Llopart, ha explicat que s'ha pagat 1,02 euros per quilo com a premi mitjà, en el marc d'"una filosofia de respecte amb els productors".
D'altra banda, l'ens ha aprovat la rebaixa del rendiment de premsa per assolir-ne el 60% el 2030, de manera que caldrà més raïm "pagat a un preu just per elaborar el mateix nombre d'ampolles", ha explicat Llopart.