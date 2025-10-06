Corpinnat incorpora Mas Bertran i AT Roca i arriba als 19 cellers

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La marca Corpinnat ha incorporat els cellers Mas Bertran i AT Roca i arriba als 19 cellers que elaboren vins escumosos, informa aquest dilluns en un comunicat.
Des del 2018, Corpinnat ha integrat els cellers de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet de Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut, Pardas, Bufadors, Cisteller, Viader, Mas de la Basserola, Celler Kripta, Demost, Mas Bertran i AT Roca.
Amb aquestes incorporacions, Corpinnat consolida la seva aposta per un "model obert i integrador".