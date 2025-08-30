Coronas (ERC) se suma a la flotilla cap a Gaza que sortirà de Barcelona aquest diumenge

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas capitanejarà un dels vaixells de la Global Sumud Flotilla que sortirà aquest diumenge del Port de Barcelona cap a Gaza.
El també secretari d'Estratègia Metropolitana del partit formarà part de la tripulació per "per dir ben alt que cal obrir els corredors humanitaris i exigir a l'Estat d'Israel que acabi amb el genocidi", ha dit aquest dissabte en un comunicat.
"No podem restar indiferents davant del patiment del poble palestí i per això cal impulsar iniciatives valentes i reclamar a Europa que actuï", ha afegit.