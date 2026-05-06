Coronas (ERC) ratifica a l'AN que va patir un tracte degradant per part d'Israel

MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i membre de la Global Sumud Flotilla, Jordi Coronas, ha ratificat a l'Audiència Nacional (AN) que va patir un tracte degradant en l'assalt a l'embarcació i posterior detenció a Tel-Aviv per part de les autoritats israelianes el 2025.
Coronas, que va ser capità d'una de les embarcacions, ha acudit aquest dimecres a l'AN per confirmar la seva denúncia contra alts representants d'Israel, entre els quals hi ha el primer ministre, Benjamin Netanyahu, o el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, pel tracte que van rebre els integrants de la Flotilla que van ser interceptats per l'exèrcit israelià i detinguts a presons del país hebreu.
Després de declarar davant la fiscal Dolores Delgado, ha dit als mitjans que ha pogut narrar "amb tot luxe de detalls" els successos esdevinguts al llarg de la travessia, des de la intercepció de l'exèrcit d'Israel fins a la seva reclusió a la presó de Ketziot, el centre penitenciari més gran d'Israel, on alguns membres de la Flotilla van estar retinguts diversos dies.
"He explicat els atacs amb drons que hem patit, les amenaces a través dels comunicats del Govern d'Israel que ens reclourien a presons d'alta seguretat acusats de terrorisme, a més del moment de la intercepció, que va ser molt dur, quan els soldats van pujar a bord del vaixell armats amb fusells automàtics, va ser un moment estressant", ha detallat.
"UN TRACTE SISTEMÀTIC PER MINAR LA MORAL" DELS DETINGUTS
Durant la seva detenció a la presó d'alta seguretat al desert del Nègueb, Coronas ha dit que, tot i que "de danys físics, pràcticament" no en va patir, "més enllà de les immobilitzacions violentes", el tracte psicològic que va rebre "no és el que s'espera d'un estat democràtic".
"Vam estar incomunicats del món, on se'ns donava un menjar incomestible. Vaig estar tres dies sense menjar", ha indicat, després de manifestar que en aquell període de temps només es va alimentar amb dues llesques de pa de motlle, l'única cosa que s'atrevia a ingerir.
Així mateix, Coronas ha afirmat que no van tenir accés "a una mínima higiene", ja que no es van poder dutxar ni canviar de roba. Va ser "un tracte que està fet i pensant sistemàticament per minar la moral de les persones que estan sota custòdia del Govern d'Israel", ha precisat.
A més a més, ha assenyalat que les forces israelianes van provar de fer-los signar "documents forçosament" en els quals haurien "admès responsabilitats que no" tenien, i que quan s'hi van negar, els funcionaris "els van signar" per ells.
El capità ha ressaltat "l'actitud fanfarrona d'alguns membres del govern", com la de Ben-Gvir: "Es va exhibir públicament, fent-se fotografies amb nosaltres, insultant-nos i dient-nos terroristes al Port d'Ashdod".
"QUE ELS RESPONSABLES ACABIN CONDEMNATS PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT"
"Remou coses explicar-ho perquè és reviure-ho una altra vegada, però estic content d'haver-ho pogut fer, espero que tot això sigui útil", ha assegurat Coronas.
L'edil republicà ha afirmat que té "l'esperança" que la denúncia "arribi a algun lloc", tot i que sap que "és molt difícil" i que "no són processos ràpids ni immediats", ja que "és possible que la justícia espanyola no sigui capaç de tirar endavant el procés".
Coronas ha indicat que té "garanties que aquestes declaracions es fan en col·laboració amb tribunals internacionals i que les actes d'aquests processos arribaran a qualsevol jutge que obri" una causa contra Netanyahu.
"La nostra obligació és no descansar fins que els culpables, els genocides d'aquest govern sionista d'Israel acabin davant un tribunal i siguin condemnats per crims contra la humanitat i per totes les violacions flagrants del dret internacional que estan cometent", ha recalcat.
"Tant de bo que els responsables acabin en un tribunal condemnats per crims contra la humanitat i delictes contra la legalitat internacional", ha clamat.