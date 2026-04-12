Coronas (ERC): "La flotilla farà el que els estats no estan fent amb l'ajuda humanitària"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'Esquerra Republicana (ERC) a l'Ajuntament de Barcelona i passatger de l'última flotilla, Jordi Coronas, ha explicat aquest diumenge que "la flotilla farà el que els estats no estan fent amb l'ajuda humanitària".
Així s'ha expressat en declaracions a la premsa des del port de Barcelona, abans de la sortida de la Global Sumud Flotilla cap a Gaza, en un dia que ha qualificat de "barreja d'emocions" per retrobar-se amb membres de l'última flotilla i per saber al que s'enfrontaran els nous passatgers.
Coronas també ha explicat que està convençut "que a ERC ajudaran "en tant que sigui possible perquè aquestes persones puguin complir la seva missió i els seus objectius".