"Ara és el moment de passar als embargaments econòmics i d'armes per enderrocar" Netanyahu
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i capità d'una de les embarcacions de la Global Sumud Flotilla, Jordi Coronas, ha afirmat aquest dilluns que l'Estat espanyol "podria haver fet un esforç addicional" durant la seva travessia i en els 4 dies que han estat retinguts pel Govern d'Israel.
"En aquestes circumstàncies esperes una mica més que bones paraules, que una trucada de telèfon o un missatge de WhatsApp", ha dit en una entrevista d'Europa Press, després d'arribar aquest diumenge a la nit a Barcelona en un vol procedent de Madrid Barajas en ser deportat del país hebreu.
Coronas ha relatat que li hauria agradat poder veure el cònsol espanyol mentre era allà, abans de tornar: "És possible que el Govern d'Israel no ho hagi permès, per tant no el puc culpar, però sí que hem tingut una sensació de cert desemparament i solitud".
MALTRACTAMENT PSICOLÒGIC
Sobre la seva experiència després de ser abordats per l'exèrcit israelià quan eren a unes 60 milles nàutiques de la costa gaziana, ha assegurat que "hi va haver maltractament físic" des del primer moment en què van ser interceptats a punta de fusell.
"Tot això acaba provocant molt dolor al cos, però sobretot el que hi ha hagut és un maltractament psicològic", i ha explicat que la policia israeliana no els deixava dormir més de 2 hores seguides i feien intervencions molt contundents a les cel·les, sense informar-los de res.
També ha relatat que hi va haver un "pols entre les persones que estaven detingudes i els guàrdies de la presó", ja que se'ls negava l'accés a un metge, per la qual cosa van emprendre accions de protesta a les cel·les fent molt soroll i pintant les parets amb pebrot vermell i amb melmelada.
IMPUNITAT
Ha criticat que amb els policies hi havia "sensació d'absoluta impunitat en les seves accions", i ha assegurat que actuaven diferent en funció de si els detinguts eren europeus o musulmans, segons ell.
"Després d'haver estat a la gola del llop, la sensació és que (Israel) és un estat que viu en una realitat paral·lela", totalment militaritzat i convençut que tots els qui no estan d'acord amb ells són enemics, ha afirmat textualment.
No obstant això, ha assegurat que la missió "ha merescut la pena" per posar Palestina en el mapa de la política i dels mitjans de comunicació durant tot un mes, i ha augurat que les noves flotilles que salpen cap a Gaza rebran un tracte semblant.
EMBARGAMENTS
Coronas ha defensat que l'important ara no són els tripulants de la Flotilla, sinó el que està passant a Palestina: "El genocidi continua i, per tant, cal continuar amb les mobilitzacions i amb les exigències als governs i institucions".
En aquest sentit, ha reivindicat que "estan molt bé les declaracions institucionals i els gestos, però ara és el moment de passar als embargaments econòmics i d'armes per enderrocar aquest govern sionista i feixista d'Israel".
"Us demano que no apaguem aquesta pantalla informativa, perquè cada dia que passa moren persones i els genocidis tenen més víctimes, i l'única manera d'aturar això és amb pressió mediàtica i ciutadana, les úniques que pot fer reaccionar als governs", ha conclòs.