Corominas lamenta que els imputessin per "motius ideològics" després de la nova condemna del TSJC

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident primer de la Mesa del Parlament, Lluís María Corominas, ha lamentat aquest dimecres que els imputessin per "motius ideològics, no jurídics" després que el TSJC l'ha condemnat per segon cop, juntament amb Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, per desobeir el TC quan ocupaven el càrrec durant la presidència de Carme Forcadell.

"Ens van imputar per motius ideològics, no jurídics. Tot el suport als qui encara teniu causes pendents", ha subratllat en un missatge a Twitter recollit per Europa Press.

Després d'exposar que porten "sis anys de jutjat en jutjat", ha recordat que han passat de la petició de presó sense fiança el novembre del 2017 als dos mesos de multa i quatre mesos d'inhabilitació ara.