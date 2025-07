Cornellà de Llobregat (Barcelona) celebra l'anunci del centre d'R+D de Chery

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha valorat "molt positivament" l'anunci de l'automobilística xinesa Chery que instal·larà un centre d'R+D al municipi, en un comunicat aquest dimecres.

Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de reunir-se amb el president del grup Chery, Yin Tongyue, a la seu central de l'empresa a Wuhu (Xina), durant el sisè dia del seu viatge oficial al país.

L'acord també permetrà establir relacions en l'àmbit acadèmic català, amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a més de comprometre la Generalitat a donar un impuls a les inversions d'empreses que formin part de la cadena de subministrament de Chery.

El consistori ha recordat que a la localitat hi ha diversos "parcs empresarials de referència" com el World Trade Center Almeda Park, el Citypark i Arboretum, i que ja compta amb la presència de multinacionals com Siemens Mobility i Mecalux.

Chery preveu ocupar una superfície de 2.000 metres quadrats i el consistori ha subratllat que "oferirà tot el suport institucional" per facilitar la implantació i el desenvolupament del projecte.