Cornellà (CUP) veu en la situació de Rodalies "la punta de l'iceberg" i demana la dimissió de Paneque

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha afirmat aquest dissabte que la situació de Rodalies és "la punta de l'iceberg" a Catalunya i ha demanat la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque.
Així s'ha expressat en declaracions als mitjans abans de la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep) 'Prou! Única via: independència!', on ha cridat a la ciutadanía a manifestar-se i ha lamentat que Catalunya "està caient a trossos".
"Tots tenim molt clar que no només Catalunya pateix un problema de mobilitat, sinó en general de decadència i deterioració dels serveis públics", ha dit.