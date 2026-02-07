Publicat 07/02/2026 13:00

Cornellà (CUP) veu en la situació de Rodalies "la punta de l'iceberg" i demana la dimissió de Paneque

Imatge de la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per la situació de Rodalies
LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha afirmat aquest dissabte que la situació de Rodalies és "la punta de l'iceberg" a Catalunya i ha demanat la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Així s'ha expressat en declaracions als mitjans abans de la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep) 'Prou! Única via: independència!', on ha cridat a la ciutadanía a manifestar-se i ha lamentat que Catalunya "està caient a trossos".

"Tots tenim molt clar que no només Catalunya pateix un problema de mobilitat, sinó en general de decadència i deterioració dels serveis públics", ha dit.

