Cornellà (CUP) veu insuficient la nova Rodalies de Catalunya: "Tot continuarà exactament igual"

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha qualificat d'anunci totalment insuficient la creació de Rodalies de Catalunya per a les demandes en transport que té el territori: "El gran anunci d'avui, de fet, és que tot continuarà exactament igual. Una estafa en tota regla".

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous al Parlament, després de la presentació de l'acord entre el Govern central, el Govern i ERC per a la creació de Rodalies de Catalunya, la nova empresa que gestionarà el servei en aquelles línies que siguin traspassades a la Generalitat.

Ha afirmat que el seu partit "tenia claríssim que no hi hauria un traspàs integral de Rodalies ni una empresa pública controlada com a mínim al 50% per la Generalitat" perquè l'actual Govern de la Generalitat és, en les seves paraules, un govern titella del Govern d'Espanya.

Ha demanat a l'executiu de Salvador Illa inversions reals per millorar la mobilitat i ha valorat que les millores anunciades per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, són insuficients: "Prometre a anys vista ho sap fer absolutament tothom. Aquests anuncis, a més, no haurien de tenir res a veure amb el fet que es creï aquesta nova societat".

Per això, ha demanat a ERC que "no es conformi amb les engrunes que li estan posant damunt la taula" perquè no es garanteix la titularitat del servei per part de la Generalitat, la qual cosa, a parer seu, vol dir textualment que l'anunci que s'ha fet i el no-res s'assemblen massa.