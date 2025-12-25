Cornellà (CUP) recorda Macià com a exemple "per proclamar la República Catalana"

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha recordat aquest dijous l'ex-president de la Generalitat republicana com un exemple a seguir "per proclamar la República Catalana" l'abril de 1931.
Ho ha dit amb la també diputada del Parlament Pilar Castillejo durante la tradicional ofrena floral de la CUP en el cementiri barceloní de Montjuïc a l'ex-president Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.
"Nosaltres, com Macià, pensem que ningú pot parar un poble quan és plenament conscient dels drets que té", i ha assegurat textualment que els catalans tenen dret a ser lliures com a poble i constituir una república catalana.