Cornellà (CUP) reclama que Catalunya tingui les competències en immigració "tan aviat com sigui possible"

Defensa que "hi ha una estructura racista, que és l'Estat espanyol"
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha reclamat que Catalunya tingui les competències en immigració "tan aviat com sigui possible", i s'ha mostrat favorable a la transferència de totes les competències, no només de les d'immigració, de l'Estat a la Generalitat.
"Hi ha una estructura racista, que és l'Estat espanyol", ha subratllat Cornellà en una roda de premsa aquest dimarts, el dia en què el Congrés votarà la proposició de llei del PSOE i Junts sobre la transferència de competències en immigració a Catalunya, que previsiblement no tirarà endavant perquè tindrà el vot en contra del PP, Vox i Podem.
El diputat anticapitalista també ha criticat que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hagi nomenat Eugenio Pereiro Blanco, ex-comissari general d'Informació de la Policia Nacional, com a nou director general de Coordinació i Estudis, ja que considera que és el "responsable de les operacions d'infiltracions" en moviments socials i independentistes.