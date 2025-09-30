Cornellà (CUP) rebutja el pacte de Trump sobre Gaza: "L'únic que fa és blindar Netanyahu"

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha rebutjat el pla acordat entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, sobre el futur de Gaza: "L'únic que fa és blindar Netanyahu, el genocidi israelià i blindar la violència i l'ocupació de Palestina".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana, en què ha assenyalat que no ha participat en la negociació "cap representant del poble palestí", per la qual cosa ha considerat que la proposta textualment no serveix per assolir l'esperada pau ni el reconeixement de l'Estat palestí.
Ha assegurat que és un pla fet sota coacció i amenaça i que va "en la línia trumpista de convertir Gaza en un resort".
En aquest mateix sentit, s'ha referit a la Global Sumud Flotilla que es dirigeix cap a Gaza amb ajuda humanitària i que hauria d'arribar d'aquí a pocs dies a la Franja, i ha sostingut que és "responsabilitat de la comunitat internacional poder obrir aquest corredor humanitari".
Ha transmès la seva solidaritat als membres de la flotilla, també a la diputada de la CUP Pilar Castillejo, i ha avançat que, si reben algun atac israelià, respondran: "Sortirem al carrer i prendrem totes les mesures polítiques i socials possibles per denunciar aquesta situació".