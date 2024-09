Cornellà (CUP) rebutja entrar a negociar els pressupostos i veu difícil pactar amb el PSC

Apunta que la formació treballa en les seves propostes per al debat de política general



BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha rebutjat aquest dimarts la possibilitat que la seva formació pugui entrar en negociacions parlamentàries i ha afegit que "difícilment" arribaran a un acord amb el PSC perquè, a parer seu, els socialistes afavoreixen els interessos d'empresaris, lobbies i macroprojectes.

"No estem en aquest moment per començar a negociar res", ha assegurat Cornellà en una roda de premsa al Parlament, en la qual ha matisat que, ara com ara, la CUP treballa en les seves propostes de cara al debat de política general de principis d'octubre.

Cornellà ha expressat que el PSC "ha mostrat durant aquestes últimes setmanes, però també des de l'oposició en l'última legislatura, que les seves propostes no van mai encaminades a solucionar els problemes reals de la ciutadania".

PISOS TURÍSTICS

Sobre l'àmbit de l'habitatge, Cornellà ha defensat limitar la compravenda d'habitatges quan es destinin a usos no residencials, una mesura que, en les seves paraules, s'ha aplicat en altres llocs, com als Països Baixos.

El diputat ha criticat que en les últimes dècades els representants polítics "han estat al costat d'aquestes minories que representen els fons voltor i grans propietaris i no al costat de la gran majoria de la gent que reclama un lloc on viure".

"Defensem que l'habitatge és per viure-hi, no per especular, i molt menys per convertir cada llar en un pis turístic", ha censurat, i ha advertit que a Barcelona hi ha blocs sencers que han esdevingut, textualment, de la nit al dia hotels encoberts amb la modificació del seu ús.

També s'ha mostrat favorable que el Congrés hagi tirat endavant la tramitació de la llei per regular els lloguers, i ha reivindicat que el límit al preu dels lloguers ordinaris no s'hauria de poder eludir a través d'altres figures com el lloguer de temporada.