Cornellà (CUP) qüestiona el dol oficial i els canvis en la diada de Sant Jordi

Demana "recuperar les mobilitzacions històriques" del 23 d'abril en defensa del català

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha qüestionat aquest dimarts la declaració per part del Govern de tres dies de dol oficial per la mort del papa Francesc, i els canvis en la celebració de la diada de Sant Jordi: "No ho entenem ni ho compartim".

"No entenem que en un estat laic es decretin tres dies de dol institucional i es facin aquests canvis en la diada de Sant Jordi, importantíssima per a la llengua i la cultura d'aquest país", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament.

La Generalitat va declarar dilluns tres dies de dol oficial per la mort del pontífex, de manera que des d'aquest dimarts fins dijous les banderes dels edificis institucionals onegen a mitja asta i llueixen un crespó negre si son a l'interior, i els actes de la diada de Sant Jordi d'aquest dimecres no vinculats a la promoció cultural queden suspesos.

"LLIBRE, ROSA I MANIFESTACIÓ"

Cornellà ha demanat que la diada de Sant Jordi sigui un dia de reivindicació i defensa del català, i ha fet una crida a afegir-se a la manifestació organitzada per Sant Jordi per la llengua a Barcelona i Girona: "23 d'abril: llibre, rosa i manifestació".

Ho ha demanat amb l'objectiu d'"intentar recuperar les mobilitzacions històriques del dia de Sant Jordi" en defensa del català.

Ha recordat manifestacions històriques d'altres 23 d'abril i ha lamentat que, dècades més tard, tinguin "l'obligació de sortir als carrers amb els mateixos lemes, amb les mateixes pancartes perquè no ha canviat gaire".

"DESÍDIA" DE LA GENERALITAT

Ha responsabilitzat de la situació actual del català "les ingerències constants dels tribunals de l'Estat, juntament amb la falta de recursos i la desídia dels diferents governs que han anat passant per la Generalitat" que, al seu parer, han deixat la defensa de la llengua en un segon pla.

"L'especulació immobiliària i el turisme que agreuja els efectes de la globalització, gentrifica els barris i posa en perill la nostra cultura. La Barcelona de postal feta per als grans esdeveniments és avui una màquina per trinxar la cultura i la nostra llengua", ha valorat.