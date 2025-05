Cornellà (CUP) proposa una comissió d'investigació per "aclarir què va passar" amb l'apagada

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha proposat aquest dimarts que la cambra obri una comissió d'investigació sobre l'apagada elèctrica de dilluns passat per "aclarir què va passar", buscar solucions a futur, i per retre comptes i depurar responsabilitats, en cas que correspongui, si es detecten negligències.

"Ara com ara no ho tenim clar, però segurament és una de les vies, que les coses no s'han fet d'una manera correcta. I pensem que la comissió d'investigació és la millor opció", ha defensat en una roda de premsa al Parlament.

Ha confiat a rebre el suport de la resta de partits, excepte els d'extrema dreta, i ha lamentat que encara no se sàpiguen les causes de l'incident: "Com pot ser que una suposada caiguda d'energia a centenars de quilòmetres d'aquí provoqui que al nostre país, a Catalunya, també caigui tota la xarxa elèctrica?", s'ha preguntat.

"ONADA REACCIONÀRIA"

Cornellà també ha criticat que després de l'apagada hi hagi una "onada reaccionària" que arrossegui Junts, però també partits com ERC, ha dit, i que s'aposti per no tancar les centrals nuclears i demanar més interconnexions cap a França i la resta Espanya.

"S'està aprofitant des de la dreta i l'extrema dreta, però també fins i tot des de la patronal per aprofundir en un debat que semblava tancat, però que recentment ja han intentat obrir en diferents espais polítics, que és el de defensar les nuclears com la solució a tot", ha observat.