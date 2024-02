Cornellà (CUP) insta el Govern a "planificar el decreixement" per afrontar la sequera

Exigeix un pressupost del carboni per frenar macroprojectes com el Hard Rock



BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha instat aquest dimarts el Govern a "planificar el decreixement" per afrontar la situació actual de sequera i que no sigui més greu del que pot arribar a ser, segons ell.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts durant la seva intervenció en el ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic al Parlament, en què ha criticat que als membres de l'executiu "ja els va bé" continuar amb el model actual de gestió de l'aigua, de l'economia i del país.

"Escoltant els seus discursos, els podríem firmar en un tant per cent molt alt, però després la realitat se'ls menja", ha afegit Cornellà, en al·lusió a les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

També ha criticat la "posició de privilegi de ser a l'oposició" per part de Junts i ha fet referència a la seva manca d'inversió del 2010 al 2021 en l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

PETICIONS

Així mateix, ha insistit que és "essencial" tenir el pressupost del carboni sobre la taula per frenar macroprojectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, el complex turístic del Hard Rock i el Quart Cinturó.

Ha mostrat el seu suport a iniciatives impulsades en aquesta legislatura per part del Govern com l'Agència de la Natura i l'impost per a activitats portuàries, que a parer seu és "massa fluix" però ha considerat que cal començar per alguna banda.