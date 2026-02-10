Cornellà (CUP) insisteix que l'"única solució" per a Rodalies és el traspàs integral

Afirma que si Paneque no dimiteix és perquè el Govern assumeix aquesta gestió com a "política pròpia"
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha insistit aquest dimarts que l'"única solució" a la situació de Rodalies és el traspàs integral a Catalunya de la gestió i les infraestructures, en les seves paraules.
En una roda de premsa a la cambra catalana ha afirmat que la constitució de l'empresa mixta de Rodalies no és el model que defensa el seu partit: "Tota la infraestructura que avui mateix gestiona Adif continuarà en mans d'Adif. L'empresa mixta només gestionarà els serveis, no la infraestructura. Per tant, no és un traspàs integral", ha defensat.
Així, ho ha qualificat com "una nova mentida" del PSC i ha afegit que són conscients que l'Estat, a parer seu, no permetrà mai una gestió 100% catalana de la infraestructura.
"L'única solució a aquest problema històric no només és que ho puguem gestionar, sinó que Catalunya pugui ser un país, pugui aconseguir el dret a decidir, pugui ser independent", ha afegit.
També ha criticat que la primera línia de Rodalies que es vol traspassar a l'empresa mixta sigui l'R1, la qual cosa considera "una falta de respecte" perquè, segons ell, requereix canvis a causa de la seva proximitat a la costa i s'ha preguntat qui n'assumirà el cost.
PANEQUE
Sobre la desconvocatòria de la vaga per part dels sindicats ferroviaris des d'aquest dimarts, ha apuntat a la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, qui, segons ell, va dir que el servei tornaria a la normalitat aquest dimarts: "Tenia tota la raó la consellera Paneque quan ens va dir que avui tornaríem a la normalitat, la normalitat del desgavell ferroviari que pateix Catalunya".
També ha explicat que durant el ple d'aquesta setmana tornaran a demanar la dimissió de Paneque i afirma que si no es produeix és perquè el Govern assumeix aquesta gestió com a "política pròpia".