Cornellà (CUP) demana replantejar el model productiu i lamenta que "només" es parli de renovables

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha assegurat que la crisi sistèmica obliga a replantejar el model productiu i el model capitalista: "Ho saben perfectament però no en parlen; només parlen de renovables com si fos la solució a tots els problemes".

Així s'ha expressat aquest dimarts en el ple monogràfic sobre energia al Parlament, en què ha afirmat que la transició energètica "mai no podrà arribar als nivells actuals de consum i producció i encara menys podrà continuar creixent com s'ha fet amb els combustibles fòssils".

Cornellà ha assenyalat que el debat ha d'anar "més enllà" de com es produeix energia neta i començar per les mesures que s'han de prendre per reduir el consum energètic.

A més a més, ha dit que no hi ha sobirania energètica "sense capacitat de decisió, sense democràcia, sense control social dels projectes de producció, sense decreixement energètic, sense arrelament al territori i sense descentralització".

"Parlen de transició verda, però els diners van a parar als de sempre, als que tenen beneficis milionaris a costa de les factures que paga la ciutadania", ha resolt.