Cornellà (CUP) demana a Illa destinar "tots els recursos" per la PPA a treballadors i pimes

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP Dani Cornellà ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "tots els recursos públics" que es destinin a pal·liar la crisi de la pesta porcina africana (PPA) serveixin per garantir els drets dels treballadors del sector i per a les petites i mitjanes empreses (pimes).
"No volem que aquesta crisi serveixi per destinar encara més diners públics a omplir les butxaques dels quatre que controlen els grans escorxadors i són propietaris de grans empreses agroalimentàries càrnies", ha dit en una intervenció en el ple del Parlament aquest dimecres.
Cornellà ha afirmat que la crisi de la PPA "pot servir per repensar el model agroalimentari de Catalunya" i ha lamentat la concentració empresarial del sector porcí a les comarques d'Osona (Barcelona), el Segrià i la Noguera (Lleida).
Així, el diputat ha instat a fomentar la ramaderia extensiva i les explotacions familiars "arrelades al territori" i un canvi de rumb en la política agrària que posi al centre els ramaders i no els interessos de les grans indústries.
D'altra banda, Cornellà ha retret a Illa el desplegament de la Unitat Militar d'Emergències (UME) mentre ell es trobava a Mèxic i ha afegit: "Va donar la sensació de que buscaven més la foto i un titular que servís per justificar la seva absència".