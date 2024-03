Cornellà (CUP) demana al Govern que deixi de "tractar amb condescendència" al sector agrícola

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha exigit aquest dimarts al Govern de la Generalitat que deixi de "tractar amb condescendència" al sector agrícola, assumeixi les seves responsabilitats i escolti les demandes dels agricultors.

"Els demanem que assumeixin les seves responsabilitats i escoltin les demandes del sector; deixin de tractar-ho amb condescendència, posin-se a la seva pell", ha reivindicat Cornellà durant el ple monogràfic sobre la situació que viu el sector primari.

Cornellà ha recordat a l'Executiu de Pere Aragonès que no és suficient "donar copets a l'esquena i fer-se fotos amb tractors" i ha assegurat que els agricultors necessiten fets i no paraules, com la reducció de la burocràcia i la priorització de la producció nacional.

Entre les peticions de la formació, es troba la creació d'una distribuïdora pública, que permeti preus justos per als productors, i limitar les importacions, així com obligar a les grans cadenes de distribució a tenir un percentatge de producte nacional.

També ha defensat una modificació de la llei de la cadena alimentària, fet que al seu judici no s'ha produït per "deixadesa política".

A més, ha criticat la Política Agrària Comuna (PAC), que segons ell "ha imposat un model que ha premiat durant dècades a les explotacions cada vegada més grans i intensives".