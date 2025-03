Cornellà demana la dimissió "immediata" de Paneque per les incidències a Rodalies

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha demanat aquest dimarts la dimissió "immediata" de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per, textualment, no assumir responsabilitats ni buscar solucions després de les incidències a Rodalies dels darrers dies.

"Quan el Govern de la Generalitat avui mateix diu que no demanarà dimissions a ningú d'Adif o que un altre assumeixi responsabilitats, doncs el que hem de fer nosaltres és demanar que dimiteixi la consellera", ha exigit Cornellà en una roda de premsa al Parlament.

Cornellà ha acusat Paneque d'estar al capdavant d'una "macroconselleria que no està fent la seva feina" i ha remarcat que si no assumeixen responsabilitats ni busquen solucions, les haurà de prendre el grup parlamentari, preguntat per aquesta dimissió.

"Aquest despropòsit té responsables directes, que no estan assumint la tasca que els correspon", ha afegit, alhora que ha defensat les mobilitzacions convocades per diferents entitats de cara al pròxim 22 de març en defensa del transport públic.

COMPAREIXENÇA D'ILLA

Sobre la petició de Junts de canviar l'ordre del dia del ple d'aquest dimecres en cas que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no comparegui, Cornellà ha considerat que "no hi hauria d'haver la necessitat que cap partit ho demanés".

"Un president que constantment diu que és el 'govern de tothom', doncs que surti a donar la cara per totes les persones afectades al llarg d'aquests 10 dies", ha reclamat.