Cornellà (CUP) defensa una "estratègia conjunta" de l'independentisme de cara a les eleccions

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha defensat aquest dilluns la necessitat d'una "estratègia conjunta i unitària de l'independentisme" per avançar en matèria social de cara a les pròximes eleccions del 12 de maig.

"No n'hi ha prou amb tenir el 52% dels vots, hi ha d'haver una estratègia conjunta i unitària de l'independentisme per fer avançar el país en termes socials i nacionals", ha reivindicat Cornellà en una entrevista a La Xarxa recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha lamentat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi "desaprofitat" una oportunitat per avançar cap a la independència durant la seva legislatura a causa de, a parer seu, seguir l'agenda del PSC.

Respecte a l'eventual anunci de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont d'encapçalar la llista de Junts, ha assegurat que a la CUP no els "preocupa gaire ara mateix parlar d'aliances", i ha assenyalat que tenen a veure amb quins programes electorals es presenten i els seus objectius, i que després ho valoraran.

Cornellà ha informat que la formació va engegar dissabte passat els mecanismes per començar a elegir les llistes i preparar el programa electoral i ha assegurat que tenen temps.