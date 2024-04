Cornellà (CUP) defensa que els únics refugis climàtics siguin piscines públiques i no les privades

També proposen que les centrals elèctriques passin a l'energètica pública en acabar-se les concessions



GIRONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de la CUP per Girona a les eleccions al Parlament, Dani Cornellà, ha defensat aquest dimarts que els únics refugis climàtics han de ser les piscines públiques o d'entitats socials, no les privades.

En una roda de premsa aquest dimarts al costat del regidor de Sant Quirze de Besora (Girona) Arnau Bosch, ha rebutjat així la decisió del Govern de permetre aquest estiu que els ajuntaments catalans puguin omplir les piscines públiques i privades amb aigua potable malgrat la sequera, sempre que compleixin la funció de refugi climàtic.

"Es prenen decisions just abans de començar la temporada turística per només afavorir un sector", ha lamentat Cornellà, que ha demanat a la Generalitat que no doni barra lliure --literalment-- per omplir piscines privades.

En la seva opinió, hi ha d'haver un repartiment de les restriccions i s'han de garantir els serveis essencials "i no el turisme massiu que arriba a consumir fins a cinc vegades més aigua que un ciutadà normal" a Catalunya.

CENTRALS TÈRMIQUES

Cornellà també ha presentat la proposta de la CUP perquè les centrals elèctriques passin a formar part de l'energètica pública un cop s'acabin les concessions a les empreses privades.

Els cupaires han defensat que l'energètica pública "només serà útil i real si aspira a subministrar l'energia dels 947 municipis i les 43 comarques", i han assegurat que el desplegament de les energies renovables s'ha d'executar des de la Generalitat.

"Cal un desplegament públic i comunitari per tot el país que arrenqui del mercat privat un bé bàsic com és l'energia", ha subratllat Cornellà, que ha qualificat d'insuficient el desplegament del Govern de l'energètica pública.