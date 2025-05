Cornellà (CUP) critica Illa per donar "4 pinzellades" i no solucions a problemes de base

Lamenta que la transició energètica s'està fent "sense planificació, de manera desordenada"

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de donar "4 pinzellades molt per sobre" en relació amb l'apagada de dilluns de la setmana passada i no posar solucions a la problemàtica de base ni qüestionar l'actual sistema energètic.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts després de la compareixença d'Illa en el ple del Parlament per l'apagada, en què el diputat anticapitalista ha avisat que aquests problemes es poden continuar repetint "si no es posa remei".

Ha retret a Illa que va comparèixer 8 hores tard el dia de l'apagada: "No hauria ser la gestoria Illa-PSC al servei del Govern de l'Estat del PSOE. I en això és en el que es converteix quan decideix no donar la cara davant el poble de Catalunya", i ha afegit que el que la ciutadania necessitava era un missatge de tranquil·litat.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Cornellà ha reclamat a Illa que mantingui la seva posició respecte al tancament de les centrals nuclears, després que s'hagi reobert el debat després de l'apagada, i ha assegurat que la culpa no és de les renovables, sinó que considera que el problema rau en com s'està fent la transició energètica, "sense planificació, de manera desordenada i sense cap sistema d'estabilització".

Ha proposat la creació d'una comissió d'investigació al Parlament per analitzar les causes de l'apagada i també ha defensat enfortir l'energètica pública com a "alternativa real al monopoli espanyol i a les energies fòssils" i que Catalunya tingui sobirania energètica.