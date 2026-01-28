Cornellà (CUP) atribueix el caos de Rodalies "en gran part a l'espoli fiscal i a la desinversió"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El diputat de la CUP al Parlament Dani Cornellà ha atribuït aquest dimecres el desgavell a Rodalies "en gran part a l'espoli fiscal i a la desinversió continuada envers Catalunya".
"Ens van dir que vindrien a gestionar la Catalunya postprocés i que ho posarien tot en ordre perquè tot era culpa del que havia passat fins aleshores. Però la realitat és que se'ls està caient Catalunya", ha manifestat després de la compareixença en el ple del conseller de Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president, per Rodalies.
A més de considerar que la situació a Rodalies és extensible a altres àmbits de la societat, ha advertit que les "engrunes" que rebran no serviran per solucionar el problema.
Per Cornellà, el camí que s'ha de seguir per solucionar les necessitats de la ciutadania és "el de la confrontació amb l'Estat", i ha aprofitat per criticar l'empresa mixta de Rodalies i el traspàs acordat entre ERC i PSOE.
També ha responsabilitzat socialistes i populars de la desinversió a la xarxa ferroviària, ha preguntat què s'ha executat del monogràfic de Rodalies de l'any passat i ha retret que el Govern trigués dies a exigir responsabilitats a Renfe i Adif, entre altres qüestions.