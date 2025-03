Dani Cornellà (CUP) acusa Junts de voler fer polítiques d'extrema dreta

Creu que és un acord per aconseguir "engrunes autonòmiques" que gestionarà el PSC

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha acusat aquest dimarts Junts de voler dur a terme les mateixes polítiques que l'extrema dreta, després que hagin arribat a un acord amb el PSOE per a la delegació de competències en matèria d'immigració.

"És evident que si Junts demana el mateix que l'extrema dreta és perquè vol fer les mateixes polítiques que l'extrema dreta", ha alertat Cornellà en una roda de premsa al Parlament, ja que, en les seves paraules, es veu clarament com els juntaires han comprat el marc imposat per l'extrema dreta en demanar competències sobre immigració.

En aquest sentit, s'ha preguntat per què Junts no reclama competències en matèria de treball per garantir salaris dignes i bones condicions laborals: "Aquest nou acord, l'enèsim, ens demostra la deriva cap a la dreta de Junts, comprant totalment el marc de partits d'extrema dreta".

"SUCURSAL DEL PSOE"

Així mateix, ha descrit el pacte com un acord de mínims per aconseguir "engrunes autonòmiques" i ha criticat que les competències les gestionarà el PSC.

"Junts el que demana és aquesta competència a Catalunya perquè la gestioni el PSC, la sucursal del PSOE, el nostre govern", ha afegit el diputat dels cupaires.

GESTIÓ DELS CIE

En al·lusió al text de la proposició de llei que tots dos partits ja han registrat al Congrés, que inclou la gestió de la Generalitat dels centres d'internament d'estrangers (CIE), Cornellà ha recordat que Junts el 2021 es manifestava amb la CUP per tancar aquests centres.

"Què farà ara Junts? Els tancarà?", s'ha preguntat, alhora que ha remarcat que la CUP té clar que cal tancar-los i no continuar fent el joc a l'extrema dreta com fa Junts, textualment.