Publicat 07/07/2026 13:20

Copisa i Visoren s'adjudiquen a Catalunya dos lots del pla d'habitatge assequible

Archivo - Vista de la ciutat de Barcelona
Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Copisa i Visoren han resultat adjudicatàries de dos lots de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars de la Generalitat de Catalunya, per impulsar fins a 875 habitatges, informa Copisa en un comunicat aquest dimarts.

Aquest programa contempla la construcció de 1.940 habitatges de lloguer assequible a 23 municipis, i en concret l'aliança formada per Copisa i Visoren es farà a càrrec de les agrupacions 2 i 3 del concurs públic.

Preveuen la construcció de fins a 875 habitatges a Cambrils, Figueres, Girona, l'Arboç, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Mollet del Vallès, Sant Celoni, Tarragona, Tossa de Mar, Vilablareix i Vilafranca del Penedès.

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