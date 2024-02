La cooperativa Som Connexió critica l'obsolescència programada i defensa "el dret a reparar"

Participarà en el Mobile Social Congress, que se celebrarà a Barcelona com a alternativa a l'MWC

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa de telecomunicacions Som Connexió critica els beneficis que suposa per a les empreses l'obsolescència programada i defensa "el dret a reparar, a comprar coses que no s'espatllin", explica a Europa Press la cofundadora Mercè Botella.

Som Connexió participa en la 9a edició del Mobile Social Congress que tindrà lloc a Barcelona els dies 27 i 29 de febrer i el 2 de març, concebut com a alternativa al Mobile World Congress (MWC) per oferir una perspectiva crítica sobre el consum de dispositius electrònics i tecnologies de la informació.

La cooperativa, fundada el 2015 i amb seu a Barcelona, critica l'obsolescència programada, és a dir, la fabricació d'un dispositiu o producte amb una data de caducitat preestablerta, amb la qual cosa deixa de funcionar al cap d'un temps determinat, fet que Botella qualifica de "negoci rodó i no precisament per als consumidors, i molt menys, per al planeta".

Botella explica que els beneficis de l'obsolescència són immensos i es guanyen a costa del consumidor, per la qual cosa defensa "el dret a reparar, a comprar coses que no s'espatllin 'perquè sí'".

Considera que el ciutadà "tendeix al conformisme" perquè no té consciència que pot canviar les coses, textualment, per aquest motiu ha reivindicat iniciatives col·lectives com Som Connexió, en la qual es combaten aquestes pràctiques amb molta més força.

UN SMARTPHONE DURA 3 ANYS

Segons dades de l'Oficina Europea del Medi ambient (EEB), la vida mitjana d'un smartphone a Europa és 3 anys, mentre que l'Oficina de Consumidors i Usuaris (OCU) assenyala que els telèfons mòbils són els dispositius que més s'espatllen, per davant dels ordinadors i les impressores.

Com a empresa de telecomunicacions, explica que la cooperativa no ven dispositius nous, sinó que arriba a acords amb empreses que reacondicionen mòbils: "Això implica una pèrdua de volum de negoci per a les marques de mòbils que tant abusen de l'obsolescència programada".

La cofundadora de l'entitat creu que com més persones s'uneixin a projectes com el seu "més negoci perdran aquestes empreses i, eventualment, potser es comencen a preguntar si era tan bona idea això de l'obsolescència programada".

"MATA LA INNOVACIÓ"

"Un altre efecte perniciós de l'obsolescència programada és que mata la innovació perquè si tens un mercat captiu que et compra perquè no té més remei, doncs per què innovaràs", adverteix Botella.

I afegeix: "Es tracta d'innovar de debò, no de canviar el color al producte o vendre amb màrqueting 4 noves ximpleries com si fossin revolucionàries".

NORMATIVA EUROPEA

Considera que la nova normativa europea que pretén posar límits a l'obsolescència programada "és un pas en la bona direcció, però encara hi ha molt camí per recórrer".

Al seu parer, aquesta primera iniciativa s'ha centrat en el 'dret a reparar', la qual cosa implica una responsabilitat per part del fabricador (tenir centres de reparació i peces de recanvi), però també del consumidor (reparar o portar a reparar el dispositiu)".

Sobre aquesta qüestió, reclama mesures "molt més específiques, començar amb una cosa tan senzilla com obligar les empreses de tecnologia amb programari a fer les actualitzacions de programari compatibles amb els dispositius antics".