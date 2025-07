Convocats els ajuts per recuperar cultius llenyosos afectats per la sequera

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat noves línies d'ajuts per recuperar cultius llenyosos afectats per la sequera i els minimis per sequera, informa en un comunicat aquest divendres.

En concret, la línia d'ajuts a cultius llenyosos compta amb una dotació de 2,5 milions d'euros per a les explotacions petites i mitjanes que hagin tingut una pèrdua de més del 30% de la producció.

Els fons s'han de destinar a actuacions d'arrencada i replantació i a inversions associades, com moviments de terra, sistemes de tutorització i instal·lacions de reg.

Per la seva banda, els ajuts de minimis per a explotacions agràries afectades per la sequera i altres adversitats climàtiques compten amb 28,56 milions d'euros.

Els beneficiaris han de ser pagesos joves o professionals, o empreses agràries prioritàries.