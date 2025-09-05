Convocats els ajuts de 'minimis' per a explotacions d'arròs que facin servir llavor certificada

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha convocat els ajuts del 2025 de 'minimis' destinats a les explotacions agràries d'arròs que facin servir llavor certificada, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
Aquests ajuts tenen un import màxim d'1.050.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds acaba el 19 de setembre.
L'objectiu és fomentar la utilització de llavor certificada per minimitzar els riscos d'invasió de males herbes i malalties.
També es vol incrementar la sostenibilitat de les produccions de les explotacions d'arròs que ja realitzen l'actuació de cultius inundats.
El passat 17 de juliol, la Generalitat va abonar 1 milió d'euros de la convocatòria 2024 d'aquests ajuts per a 786 expedients, que afectaven una superfície de 8.325 hectàrees de sembra en humit, i de 5.139 hectàrees de sembra en sec.