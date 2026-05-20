Convocats ajuts de 10 milions per garantir el relleu generacional agrari a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat ajuts per un valor de 10 milions d'euros per garantir el relleu generacional agrari a Catalunya, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'objectiu de la iniciativa és rejovenir el sector agrari i assegurar la viabilitat de les explotacions familiars a Catalunya.
La convocatòria s'emmarca en el projecte Catifa Vermella per simplificar i facilitar el camí a les noves generacions de pagesos i ramaders.
S'estructura en dues modalitats, que es poden sol·licitar per separat o juntes, i vol eliminar barreres en el traspàs d'explotacions sense continuïtat familiar.
La primera modalitat és un ajut a la successió, que preveu una prima màxima de 55.000 euros per compensar el cost d'oportunitat de la cessió total de l'activitat a una persona de 18 a 45 anys.
La segona ofereix un suport econòmic de fins a 800 euros mensuals durant un període de mentoria d'un màxim de 12 mesos per cobrir les despeses per mantenir un jove contractat mentre aprèn les peculiaritats de l'explotació.