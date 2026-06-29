Convocada una vaga parcial durant 8 dies de juliol a la planta d'Alstom a Santa Perpètua

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
El comitè d'empresa de la planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) ha convocat una vaga parcial durant 8 dies de juliol, informa la UGT en un comunicat aquest dilluns.
Les mobilitzacions començaran dimarts i tenen l'objectiu de "desbloquejar la negociació" del nou conveni col·lectiu de la planta.
La primera jornada consistirà en una aturada de 4 hores per torn, mentre que els dies 8, 15, 21, 23, 28, 29 i 30 de juliol, serà de 6 hores per dia, fins a arribar a les 46 hores de vaga.
La UGT ha lamentat que la negociació "actualment està encallada, amb posicions molt allunyades" en els principals punts de discussió.
Entre aquestes qüestions hi ha els increments salarials, la reducció de jornada o les garanties per mantenir el poder adquisitiu.