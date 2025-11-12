Convocada una vaga indefinida a la planta de Marelli a Santpedor (Barcelona) contra el tancament

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La plantilla de la planta de Santpedor (Barcelona) de Marelli España ha acordat convocar una vaga indefinida a partir del pròxim 17 de novembre contra el tancament de la fàbrica anunciat la setmana passada, informa CCOO de Catalunya en un comunicat aquest dimecres.
El sindicat ha assegurat que la decisió "no respon a causes objectives", sinó a polítiques estratègiques de la multinacional i exigeix a la direcció que es negociïn mesures per trobar una alternativa industrial per a la planta.
Ha explicat que d'aquesta manera "es podria minimitzar l'impacte d'aquesta decisió empresarial" i oferir acompanyament als 52 treballadors.