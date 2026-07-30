Convocada una vaga indefinida de Groundforce a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
La CGT ha convocat una vaga indefinida de Groundforce a l'Aeroport de Barcelona a partir del pròxim 4 d'agost, informa en un comunicat aquest dijous.
Està cridat a vaga el personal d'assistència en terra, facturació i embarcament de passatgers i coordinació de vols de l'aeroport.
El sindicat ha explicat que la vaga es convoca per la inacció de la direcció davant "la greu deterioració de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral" a la base.
Ha explicat que els treballadors han de fer front a "càrregues de treball insostenibles i una alta rotació de personal que genera nivells extrems de fatiga física, estrès i risc d'accidents", a més de problemes organitzatius i falta de períodes adequats de formació per a les noves incorporacions.
Groundforce Barcelona dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Etihad Airways, SAS o Air Arabia, entre d'altres.