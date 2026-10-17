Convergents es presentarà a les generals si reuneix les signatures necessàries en 10 dies

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell Nacional de Convergents, reunit aquest dissabte a Castellolí (Barcelona), ha acordat concórrer a les eleccions generals si aconsegueix recollir les signatures necessàries en els propers 10 dies en els territoris que decideixi el seu Secretariat Permanent.
La decisió arriba després que aquest divendres es conegués que Junts per Catalunya i la formació no van assolir un acord per concórrer junts als comicis estatals, ha informat Convergents en un comunicat.
Com a conseqüència d'aquesta manca d'entesa per al 29N, el partit ha resolt l'acord nacional que mantenia amb Junts per a les eleccions municipals del 2027, el qual preveia candidatures conjuntes en una seixantena de municipis.
Tot i això, la formació ha precisat que aquesta resolució "no impedeix que, en l'àmbit local, els equips locals de Convergents puguin arribar a acords amb Junts on ho considerin oportú".
CONVERSES "FALLIDES"
Les converses entre el president de Convergents, Germà Gordó, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, es van donar per "fallides definitivament" aquest divendres, deixant un marge reduït de temps per complir els requisits legals.
Des del partit admeten que disposar de tan pocs dies "dificulta la presentació de candidatures", tot i que remarquen la seva voluntat d'estar presents a les urnes i garanteixen que no tindran problemes per completar les llistes.
PROGRAMA PER A LES MUNICIPALS
En la mateixa sessió, l'òrgan de govern de la formació ha aprovat el programa electoral per als comicis municipals de l'any vinent, presentat per la responsable de Política Municipal, que servirà de base per a les propostes locals a tot el territori.
Gordó ha reivindicat l'espai ideològic del partit assegurant que es troben al "centre del catalanisme, defensant un país d'ordre, pròsper i ben governat", alhora que ha subratllat que són els hereus de l'antiga Convergència.