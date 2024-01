Convergents explora aliances amb partits sobiranistes de cara a les eleccions europees

Reuneixen el comitè electoral per afrontar les europees i amb vista a les catalanes



BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

Convergents, el partit que presideix Germà Gordó, manté contactes amb partits sobiranistes per explorar les possibilitat de presentar-se conjuntament a les eleccions europees, sense descartar la possibilitat de concórrer-hi en solitari.

Fonts consultades per Europa Press han explicat que ja han mantingut algunes reunions i en tenen altres de pendents per considerar els possibles escenaris que tenen per davant.

"Hem donat el tret de sortida del procés electoral", han explicat les fonts, després d'afegir que han començat a planificar el calendari que es presenta, amb les europees al maig i les eleccions catalanes el febrer del 2025 si no s'avancen.

Així, l'octubre de l'any passat ja van fer una primera trobada després de conèixer-se la dissolució del PDeCAT, la qual cosa consideren que els deixa com "els únics representants del món convergent".

"DAVID CONTRA GOLIAT"

"Som David contra Goliat", apunta la formació, que ha fet una anàlisi de les seves fortaleses i febleses per poder encarar el pròxim cicle electoral.

De moment, ja s'ha reunit també el comitè electoral del partit per afrontar les europees, en les quals no preveuen imposar condicions --tampoc de noms-- en cas de segellar alguna aliança, i que volen que serveixin per "sacsejar" la formació i l'escenari amb vista a les catalanes.

En el cas de les eleccions al Parlament, la formació de Gordó sí que s'hi vol presentar en solitari o amb una altra formació, i es marquen com a objectiu aconseguir representació amb un diputat sigui quina sigui la fórmula amb la qual concorrin.