La Convenció Nacional preacordada per PSC i ERC preveu integrar tots els grups del Parlament

ERC presidirà una 'Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític'



BARCELONA, 30 jul.

El preacord d'investidura de PSC i ERC preveu una 'Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític' formada per representants de tots els grups del Parlament i presidida per un representant d'ERC, segons el document consultat aquest dimarts per Europa Press.

L'objectiu és "promoure un debat a nivell polític, social i ciutadà" sobre com abordar una resolució i haurà de presentar les seves conclusions davant del Parlament.

A més, haurà de fer un seguiment i monitoratge de l'aplicació de la Llei d'Amnistia, i es crearà una Oficina que asseguri que tingui els recursos humans, tècnics i materials necessaris.

El text constata la "necessitat d'impulsar un ampli debat polític, social i ciutadà" que permeti crear una proposta que contribueixi a abordar la resolució del conflicte polític.

CREACIÓ IMMEDIATA

Aquesta Convenció s'haurà de constituir en el primer ple del Parlament posterior a la constitució del proper Govern.

El text del preacord posa en valor "el camí recorregut fins ara per afavorir la desescalada del conflicte polític i la plena recuperació dels drets i llibertats de totes les persones implicades en el Procés".

Recull que la Llei d'Amnistia "ha de permetre culminar aquest camí i iniciar una nova fase del procés de diàleg i negociació" entre el Govern i la Generalitat.