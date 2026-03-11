La contractació en logística va créixer un 9% a Catalunya el 2025

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Catalunya va registrar el 2025 un total de 172.221 contractacions en el sector logístic, categoria que inclou transport de mercaderies i emmagatzematge, respecte a les 157.939 del 2024, la qual cosa representa un augment del 9%, segons una anàlisi de Randstad amb dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
Per províncies, l'increment més gran en la contractació de treballadors en la logística es va donar a Barcelona (+9,7%), amb més de 129.600, Tarragona (+9,1%), Lleida (7,8%) i, finalment, Girona (+4,1%), informa l'empresa de recursos humans en un comunicat aquest dimecres.
Catalunya es va situar com la tercera comunitat autònoma amb més increment de contractació, només superada per la Comunitat de Madrid (17,6%) i la Comunitat Valenciana (13,1%), al mateix nivell que Castella-la Manxa (9%) i just per sobre de Múrcia (8,3%).
Entre les comunitats amb creixements moderats destaquen Astúries (6,9%), Múrcia (8,3%) i les Illes Balears (4,3%), mentre que Andalusia (1%) i el País Basc (1,9%) van tenir increments més discrets; per contra, els descensos més pronunciats corresponen a Galícia (-9,6%), Navarra (-7,6%), Extremadura (-4,9%) i Cantàbria (-3,5%).
"Aquesta evolució de la contractació reflecteix el paper estratègic que ha adquirit la logística dins el mercat laboral espanyol, impulsada pel comerç, l'e-commerce i la reorganització de les cadenes de subministrament", ha assenyalat la responsable de comptes estratègics del sector de logística i transport de Randstad, Eva Basanta.