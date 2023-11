Continuen les negociacions a Brussel·les entre el PSOE i Junts però estan encallats

MADRID/BRUSSEL·LES, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Junts continuen negociant a Brussel·les aquest dimarts per tancar un acord d'investidura, el principal escull del qual és incloure en la llei d'amnistia persones condemnades o processades per assumptes que no tenen a veure amb el procés a Catalunya.

Les converses no s'aturen, es van allargar durant la nit i continuen a aquesta hora, segons indiquen fonts de la negociació a Europa Press. El secretari d'Organització del PSOE encara és a Brussel·les en un hotel a pocs metres del lloc on es va reunir la plana major de Junts.

Tot i que les dues parts no s'han reunit cara a cara, hi ha hagut intercanvi de papers entre els seus serveis jurídics. En aquest sentit, les fonts consultades atribueixen la "lentitud" del procés a la densitat del text, que requereix la revisió d'assessors legals d'un i altre partit i afegeixen que la negociació avançaria "més ràpid" si només es tractés d'una qüestió política.

A més a més, fonts de Junts consultades per Europa Press han explicat que dilluns no van acostar gaires posicions en relació amb les diferències que els separen, atès que continuen enquistats en "qüestions tècniques" per enllestir el redactat de la llei d'amnistia.

Els equips de les dues formacions treballen en alguns aspectes del redactat, especialment en l'exposició de motius perquè és on està en joc l'abast i la constitucionalitat de la norma, apunten.

"Ja hem fet moltes redaccions diferents i no hem avançat gaire", apunten les fonts esmentades, que no s'han atrevit a vaticinar si hi podrà haver ple d'investidura aquesta setmana.

Altres fonts afegeixen que caldrà fer "molta feina discreta" per aconseguir un acord entre les dues parts.