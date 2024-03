Continuen els bloquejos en Mes d'Enric (Tarragona), Quatre Camins i Brians 1 i 2 (Barcelona)

Sindicats afirmen que "continuarà la mobilització" i demanen el cessament d'Ubasart i Calderó



BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

Els bloquejos en presons catalanes continuen produint-se en els centres de Mas d'Enric de Tarragona, Quatre Camins i Brians 1 i 2 (Barcelona), en el marc de protestes aquest divendres arran de la mort d'una cuinera a mans d'un intern de la presó de Mas d'Enric.

Fonts sindicals afirmen a Europa Press que els bloquejos a presons continuen a Quatre Camins, on hi ha "un centenar" de funcionaris a l'entrada del centre cantant lemes com 'Més dimissions i menys agressions'.

Un altre centenar de funcionaris de Mas d'Enric també romanen tallant les entrades al centre penitenciari, així a en Brians 1 i 2 on hi ha "uns 40" funcionaris a l'espera que surti el torn de tarda per donar suport al de nit.

Les mateixes fonts han apuntat que la previsió és que a la resta de presons també hi hagi mobilitzacions així com "altres accions" en els propers dies.

CRÍTICA A UBASART

En un comunicat conjunt, els sindicats Csif, Intersindical, Acaip, UGT, iAC Catac i CC.OO. han afirmat que "continuarà la mobilització" i han demanat el cessament de la consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart.

Han criticat la resposta que ha donat la consellera davant de l'ocorregut, ja que creuen que "ha perdut una oportunitat d'or per resoldre un conflicte generat únicament per decisions erràtiques del secretari de mesures penals", Amand Calderó.

Els sindicats han retret la decisió de la consellera de "mantenir en el càrrec a la figura que ha generat més controvèrsia i rebuig per les seves decisions en els últims anys", i han titllat d'inviable la interlocució actual amb els responsables d'aquesta àrea.

Els representants de presons que s'havien de reunir aquest divendres amb Ubasart per parlar de la situació de les presons catalanes no han acudit a la reunió prevista aquest divendres a les 14 hores, segons les fonts de la Conselleria han explicat a Europa Press.