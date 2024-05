Continua la incidència tècnica que causa afectacions per aconseguir l'abonament gratuït de Rodalies

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

La incidència en el sotfware d'algunes màquines d'autovenda per a l'expedició dels abonaments gratuïts de Rodalies del segon quadrimestre "continua igual" des d'aquest dijous al matí i els tècnics continuen treballant per resoldre-la, han confirmat fonts de Renfe a Europa Press.

Davant de les afectacions per aconseguir l'abonament, s'han entregat abonaments de 10 viatges gratuïts a les persones afectades i han reforçat el personal d'informació i atenció al client per evitar esperes i cues.

Les mateixes fonts han explicat que, malgrat la incidència, han venut 60.000 abonaments recurrents sense contacte des d'ahir i "no hi ha hagut cues per aquest motiu".