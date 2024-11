Consum multa amb 179 milions cinc aerolínies low-cost per pràctiques "abusives"

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha sancionat les aerolínies de baix cost Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian i Volotea amb multes per un import conjunt de gairebé 179 milions d'euros per pràctiques "abusives" com cobrar suplements per l'equipatge de mà o reservar seients contigus per acompanyar persones dependents.

Segons ha informat aquest divendres el departament de Pablo Bustinduy, Ryanair ha estat multada amb 107,7 milions d'euros, mentre que Vueling ha rebut una sanció de 39,2 milions d'euros, les dues aerolínies que concentren la major part de l'import total de la multa.

La sanció d'Easyjet arriba als 29,09 milions d'euros; la de Norwegian és d'1,6 milions i, finalment, la de Volotea d'1,18 milions d'euros.

A través d'una ordre signada, Bustinduy ha confirmat les sancions que va proposar la Secretaria General de Consum i Joc, anunciades al maig, i ha desestimat, per tant, els recursos d'alçada interposats per aquestes companyies.

Ara, es posa fi a la investigació iniciada per la Direcció General de Consum el 2023 sobre unes pràctiques que han estat qualificades com infraccions "molt greus" de la normativa de consum.

Es tracta del primer cop que es dona fermesa a sancions qualificades com molt greus per part de l'administració general de l'Estat en l'àmbit del consum, el ministeri del qual va adquirir la competència sancionadora el juny del 2022. Les sancions inclouen, a més, la prohibició expressa de mantenir les pràctiques que han estat sancionades.

Entre les quals, exigir el pagament d'un suplement per l'equipatge de mà en cabina, el sobrecost pel preu del bitllet en seients contigus per a persones dependents i acompanyants, no disposar de pagament en metàl·lic o imposar una taxa per imprimir la targeta d'embarcament.

El càlcul de les sancions s'ha fet a partir dels beneficis obtinguts per les companyies aèries per les pràctiques infractores, tal com estableix el règim sancionador de Consum.

Aquesta ordre signada pel ministre Bustinduy posa fi a la via administrativa. Ara cal interposar un recurs contenciós-administratiu davant la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos. Un cop transcorregut aquest termini de dos mesos, si les companyies no han presentat un recurs davant la justícia, l'ordre serà efectiva.