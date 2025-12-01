El consum de moda a Espanya cau un 5% fins al setembre, segons Modacc

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El consum de moda a Espanya acumula una caiguda del 5% interanual fins al setembre, tant en termes de volum com de valor, llastrat per la pèrdua de confiança dels consumidors i la consegüent contenció de la demanda.
Malgrat la caiguda, les dades de l'Informe de Consum de Moda elaborat pel Clúster Català de la Moda (Modacc) i Worldpannel by Numerator publicat aquest dilluns, indiquen que en el tercer trimestre les compres de moda mostren una evolució "menys negativa" que a l'inici de l'any, segons informa Modacc en un comunicat.
"L'increment dels costos de l'habitatge i de l'alimentació, juntament amb la manca de confiança i el canvi en les prioritats dels consumidors, està condicionant la despesa destinada a la moda, que se situa per sota dels nivells d'anys anteriors", ha assenyalat el director de Modacc, David García.
L'evolució del tercer trimestre mostra diferències entre categories, amb les vendes de peces de punt exterior femenines com l'única que manté el valor i volum de les vendes, i anota la caiguda més petita acumulada, d'un 1,2%.
La roba interior femenina, la moda infantil i els productes de bany registren les caigudes més elevades, mentre que calceteria i les peces de moda íntimes d'home "aconsegueixen limitar la pèrdua de valor en el global de l'any" malgrat la caiguda en el nombre d'unitats venudes.
En aquest context, García ha confiat en les "diverses iniciatives" impulsades pel sector de la moda per reactivar l'interès dels consumidors en l'últim trimestre de l'exercici, un període marcat tant per la temporada de Nadal com per dates assenyalades com el Black Friday.